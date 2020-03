Paper Beast : Date de sortie et nouveau trailer

Pixel Reef vient d’annoncer la date de sortie de leur jeu VR, Paper Beast. Rappelons qu’il est question d’un jeu onirique tout droit sorti de l’imaginaire du développeur français, Eric Chahi (notre aperçu du jeu).

Une odyssée onirique au coeur de la faune

Plus que deux semaines (24 mars) et Paper Beast fera son apparition officielle pour les possesseurs du PlayStation VR. Vous allez enfin pouvoir contempler la faune via une odyssée onirique prenante. Quelque part caché dans la vaste mémoire des serveurs de données, un écosystème est né du nom de Paper Beast.

En tant que premier explorateur de cette terre vierge, vous allez devoir explorer un monde habité par des créatures de papier attachantes. Vous allez pouvoir interagir avec des animaux excentriques et façonner l’environnement afin de surmonter les obstacles et résoudre des énigmes difficiles.

Démêlez les mystère de Paper Beast

Rencontrez une faune intelligente et regardez-la adapter son comportement aux actions du joueur.

Établissez des liens significatifs avec eux alors qu’ils vous guident à travers le monde mystérieux de Paper Beast.

Résolvez les énigmes environnementales en jouant avec les éléments et le terrain : eau, glace, sable…

Une OST immersive et magnifique par Roly Porter et TsuShiMaMire.

Paper Beast sort le 24 mars sur PlayStation VR.