Panzer Dragoon Remake sort la semaine prochaine sur Xbox One

La Sega Saturn marqua le début de la fin pour le constructeur japonais, qui devint, après la Dreamcast, simple éditeur de jeux. Le peu de licences qui sont exclusives à ces consoles eurent beaucoup de mal à se relever après la chute. Ce fut par exemple le cas de l’excellent Panzer Dragoon. Contre toute attente, celui-ci nous revenait récemment avec un remake du premier volet.

Une semaine d’attente

Il serait mentir que d’affirmer que l’on attendait encore le retour de la licence, après un épisode Xbox sympathique mais pas transcendant. Tout portait à croire que Panzer Dragoon resterait une expérience rétro. Finalement, un remake a vu le jour à la surprise générale. Une initiative que l’on doit à Forever Entertainment, un studio polonais, qui avait aussi en tête de remettre aux goûts du jour le second volet.

Nous passerons sur la qualité du premier remake, que nous testions plus tôt dans l’année et nous laissait un goût d’inachevé, la faute à une durée de vie très faible. L’effet nostalgique fait malgré tout son petit effet. Et visiblement Panzer Dragoon Remake est parvenu à trouver son public malgré tout, puisqu’après une sortie sur Switch en mars dernier, ce fut au tour de la PlayStation 4 en septembre. Désormais, le titre prépare son arrivée sur Xbox One.

Panzer Dragoon Remake sera en effet disponible à compter du 11 décembre prochain sur Xbox One. Une version qui sera exclusivement virtuelle, aucune édition physique n’étant prévue, mais aussi qui devrait être identique à celle qui arrivait sur PS4 il y a deux mois. Notez enfin que Forever Entertainment n’a pas communiqué concernant le remake du second épisode.