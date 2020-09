Panzer Dragoon: Remake s’apprête à débarquer sur PlayStation 4 et PC

Refonte d’un monument de la Sega Saturn, Panzer Dragoon: Remake, jusque là accessible en premier sur Nintendo Switch, puis sur Stadia, le shoot’em up de Forever Entertainment et MegaPixel Studio va continuer à s’ouvrir vers d’autres plateformes afin de toucher davantage de joueurs.

Et du côté de la Xbox ?

La bonne nouvelle concerne donc pour l’instant uniquement la PlayStation 4 et le PC via Steam et GOG, tout en sachant que l’on doit se tenir à un « bientôt » au sujet de la date de sortie. On pourrait penser que les joueurs Xbox One constituent les oubliés de l’histoire, mais l’éditeur semble laisser la porte ouverte à une arrivée sur la console de Microsoft.

En tous les cas, Panzer Dragoon: Remake reste une occasion assez intéressante de se plonger à l’intérieur d’un pan marquant de l’histoire du jeu vidéo, même si notre test a mis en lumière le caractère plutôt vieillissant de ce remake, malgré les améliorations visuelles opérées, ainsi que sa très courte durée de vie.