La mise à jour concoctée par MegaPixel Studio pour Panzer Dragoon Remake est enfin disponible. Voici le détail de ce qu’elle ajoute ainsi que sa vidéo de présentation officielle.

Update 1.3 for Panzer Dragoon: Remake is now available!

After the successful launch of the Panzer Dragoon: Remake, with your support we were able to work on a next big update for the game! This one brings a ton of new features and fixes frequently asked for by the community!

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) May 13, 2020