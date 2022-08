Palworld : Tout savoir sur le Pokémon-like avec des armes en 5 minutes

Palworld est un titre atypique qui a tout de suite fait réagir lors de son annonce. Il faut dire qu’il est présenté comme un Pokémon-like où l’objectif est de collectionner les créatures, sauf que cela n’a rien de mignon : on les capture à coups d’armes à feu, on les fait travailler et on les réduit à l’esclavage. Vous l’avez compris, on est loin d’un RPG tout adorable.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce titre, on vous résume toutes les informations dans cette vidéo. Palworld est attendu pour 2023 sur PC. Sachez que le jeu est développé par les créateurs de Craftopia.