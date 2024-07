Palworld : Le studio Pocketpair s’associe avec Sony Music et Aniplex pour créer Palworld Entertainment

L’invasion Palworld commence

Palworld Entertainment aura à peu près le même principe que celui de The Pokémon Company avec Pokémon. Son but sera d’étendre la licence Palworld vers de nouveaux médias, que ce soit pour des adaptations ou tout simplement pour du merchandising. Attendez-vous donc à voir fleurir des tas de peluches et autres produits dérivés de Palword dans les mois à venir, puisque l’entreprise en présentera certains lors du Bilibili World qui se tiendra à Shangaï le 12 juillet prochain.

En s’associant avec Sony Music et Aniplex, on peut également s’attendre à ce que Palworld arrive tôt au tard sur le petit écran, notamment par le biais d’un anime. Ce qui serait une trajectoire assez folle pour un jeu qui n’est disponible qu’en accès anticipé, et qui ne s’est fait connaître qu’il y a quelques mois seulement.

On peut également en déduire que ce partenariat avec Sony va forcément conduire Pocketpair à sortir très prochainement Palworld sur les consoles PlayStation. Sony Music et Sony Interactive Entertainement sont des entités assez séparées, mais entre ce partenariat et les récentes allusions d’un portage PlayStation, cela ne semble plus faire de doutes.