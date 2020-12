Overwatch : Un essai gratuit jusqu’au 4 janvier 2021 sur PC, PS4 et Xbox One

Un peu plus d’un mois après avoir proposé un essai gratuit sur Switch, Overwatch se laisse de nouveau approcher sans nous contraindre à passer à la caisse pendant une durée limitée. L’offre est cette fois-ci disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One dès aujourd’hui et jusqu’au 4 janvier prochain.

-50% sur la Legendary Edition

Comme d’habitude, l’essai vous permettra de profiter du contenu complet du hero-shooter qui accueille depuis une semaine la Féérie hivernale 2020, un événement proposant de nouveaux modes de jeu ainsi que des récompenses cosmétiques inédites. Notez que, à cette occasion, le titre bénéficie d’une réduction de 50% dans sa Legendary Edition et que votre progression sera conservée en cas d’achat.

Rappelons également qu’Overwatch 2, la suite d’Overwatch, donnera de ses nouvelles lors de la BlizzCon qui aura lieu en février 2021.