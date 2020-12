Overwatch 2 donnera des nouvelles durant la BlizzCon en février 2021

Cela fait un moment que l’on a pas vu Overwatch 2, dévoilé à la BlizzCon 2019 avec un long trailer et plein de promesses. Il faut dire que le confinement n’a pas accélérer les choses, mais c’est surtout l’absence de BlizzCon cette année qui a empêché le jeu de refaire surface. Heureusement, la BlizzCon qui aura lieu en février prochain sera l’occasion d’en apprendre plus sur le jeu.

Un rendez-vous pour la BlizzCon

C’est en tout cas ce qu’affirme Jeff Kaplan, directeur du jeu, qui indique dans une vidéo que le jeu est le gros focus du studio après la mise en ligne d’une nouvelle map sur le premier jeu : « Comme vous le savez, notre focus majeur est Overwatch 2, dont nous allons parler davantage en février lorsque viendra la BlizzCon Online. »

Il tient également à préciser que le jeu ne sortira pas dans la foulée, et qu’il faudra attendre, mais qu’il a hâte de montrer de nouvelles choses sur cet Overwatch 2 : »Nous sommes impatients à l’idée de vous parler davantage d’Overwatch 2, et de vous en montrer plus. Nous savons que l’attente a été longue, que nous avons été silencieux, et qu’il nous reste du chemin à parcourir, ne serait-ce que pour ménager les attentes. »

Plus que deux petits mois à patienter donc, avant de revoir Overwatch 2.