Overwatch 2 présente Illari, sa nouvelle héroïne de type support, et sort ses missions d’histoire Invasion

Une héroïne solaire

On commence donc avec la nouvelle héroïne de type support ajoutée au casting du jeu, à savoir Illari. Cette combattante tire sa puissance du soleil grâce à son fusil à longue portée, et peut ainsi tirer des rayons dévastateurs sur les ennemis, tout comme relâcher une boule d’énergie solaire avec sa capacité ultime.

Elle peut également soigner son équipe en mettant en place des pylône de soin sur le terrain qui vont peu à peu régénérer la santé de ses coéquipiers. Illari est donc disponible dès maintenant via le passe de combat premium et via la boutique du jeu, si vous n’êtes pas encore rang 45.

Des nouveaux modes à découvrir

Vous pourrez tester ce nouveau personnage dans un nouvel événement coop baptisé King’s Row – Underworld vous proposant des séries de missions hebdomadaires, mais aussi dans le nouveau mode PvP : Point chaud. Rien à voir avec l’enseigne de boulangeries, il faut ici capturer des points de contrôle le plus rapidement possible. Ce mode est disponible sur les deux cartes, Suravasa et New Junk City, qui promettent d’être les plus grandes jamais créées.

Mais l’attrait majeur de cette dernière mise à jour sera sans doute Invasion, une série de missions coopératives avec des personnages triés sur le volet, nous racontant l’histoire du combat entre l’unité Overwatch et les omniaques rebelles du Secteur zéro.

Des missions qui ne sont cependant pas gratuites puisqu’il faudra les acheter en boutique. De nouvelles missions devraient normalement être ajoutés plus tard, du moins si la sauce prend auprès de la communauté.