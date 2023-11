Overwatch 2 dévoile les premières images de son nouveau héros jouable, l’imposant Mauga

La saison 8 d’Overwatch 2, qui sera lancée le 5 décembre, mettra donc en scène un nouveau personnage qui n’est autre que Mauga. Oui, on a tous remarqué la ressemblance de ce dernier avec un certain personnage Disney, mais passons outre pour se concentrer sur son gameplay, présenté en vidéo.

Armé de deux gatlings nommées Gunny et Cha-Cha, ce nouveau tank apportera une sacrée puissance de feu à votre équipe. Tandis que Gunny pourra provoquer des dégâts incendiaires, Cha-Cha promet de faire beaucoup de dégâts critiques. Il sera jouable gratuitement durant un essai ce week-end jusqu’au 5 novembre.

Et ce n’est pas tout. Histoire de captiver l’attention de la communauté et de la prévenir plus en avance des choses qui arrivent pour le jeu, on a appris que trois héros rejoindrait le roster en 2024. Aucune date précise n’est donnée pour chacun de ces héros, mais on sait déjà à quoi ressembleront deux d’entre eux.

Le premier héros sera de type DPS qui portera une arme à feu qui semble pouvoir se transformer en foreuse géante, tandis que le second héros sera de type Support. On ne sait rien d’autres à leur sujet, si ce n’est qu’ils sortiront en 2024. On en apprendra peut-être un peu plus lors des panels dédiés à Overwatch 2 durant le week-end.

The future for #Overwatch2 is BRIGHT ✨

⚔️ New Game Mode CLASH

🌸 New Map Hanaoka

💥 New Damage Hero

🩹 New Support Hero

Dive into these reveals and more of what's to come in 2024 TOMORROW at 1:30pm PT during the What's Next Panel! pic.twitter.com/OWiUyo8Xpe

— Overwatch (@PlayOverwatch) November 3, 2023