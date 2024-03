Overwatch 2 : Le futur des missions d’histoire serait très incertain chez Blizzard

L’une des promesses initiales d’Overwatch 2, qui devait motiver le changement d’un épisode à un autre, était son mode PvE avec des missions plus scénarisée. Une promesse qui a été mise à mal par tous les problèmes rencontrés lors du développement et tous les changements qui se sont opérés en interne. Finalement, la vraie campagne solo a été abandonnée au profit de missions d’histoires censées sortir régulièrement, mais depuis les premières arrivées en août dernier, plus rien. Et pour cause, Blizzard ne saurait pas trop comment gérer la suite.