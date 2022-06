Overwatch 2 : Saisons, mode PvE, lootboxes, Junker Queen, bêta… tout savoir sur le jeu

Les choses commencent enfin à s’accélérer autour d’Overwatch 2. Après son passage chez Microsoft lors du Xbox-Bethesda Games Showcase, le titre de Blizzard a eu droit à son propre stream de présentation qui a permis de rentrer un peu plus dans le détail de son modèle économique, de son contenu à venir et de sa prochaine bêta, tout cela résumé par le PlayStation Blog. On vous résume tout ce qu’il faut savoir sur Overwatch 2.

Quel sera le contenu d’Overwatch 2 au lancement ?

Durant ce stream, on a pu découvrir ce à quoi on allait avoir droit au lancement d’Overwatch 2 en octobre prochain. Lors de sa sortie, qui ne fera que marquer le début d’une nouvelle ère pour la licence selon Blizzard, on retrouvera les éléments suivants :

3 nouveaux héros : Sojourn, Junker Queen, et un héros de type Support qui n’a pas encore été annoncé

: Sojourn, Junker Queen, et un héros de type Support qui n’a pas encore été annoncé 6 nouvelles cartes : Toronto, New York, Rome, Monte Carlo, Portugal et Rio

: Toronto, New York, Rome, Monte Carlo, Portugal et Rio Nouveau mode de jeu : Push

: Push Plus de 30 nouvelles apparences

Nouvelle apparence Mythique : Ils s’agit de skins qui possèdent un grande encore plus élevé que ce que l’on trouve dans le premier épisode.

Par ailleurs, on apprend que le système compétitif sera entièrement repensé. Le tableau des scores donnera plus d’informations lors des matchs, et les rangs de talent ne se mettront à jour qu’à partir de sept matchs, plutôt que match par match, avec des sous-rangs disponibles.

Tout cela sera donc au coeur de la saison 1 du jeu. On retrouvera aussi un Battle Pass propre à chaque saison, avec des défis à remplir quotidiennement.

La feuille de route d’Overwatch 2

Les saisons auront un rythme régulier et arriveront toutes les neuf semaines en jeu, avec un nouveau personnage ajouté toutes les 18 semaines. Ce qui veut donc dire que la saison 2 d’Overwatch 2 arrivera le 9 décembre, et elle inclura les éléments suivants :

Nouveau héros de type Tank

Nouvelle carte encore non précisée

Plus de 30 nouvelles apparences

Nouvelle apparence Mythique

Nouveau Battle Pass

Afin de prévoir loin, Blizzard a aussi détaillé ce que l’on retrouvera en 2023 et plus tard, à savoir :

Des nouveaux héros

Des nouvelles cartes

Des nouveaux modes de jeu

Plus de 100 nouvelles apparences

Les lootboxes vont-elles disparaitre d’Overwatch 2 ?

Eh oui, c’est la fin des Lootboxes. Avec Overwatch 2 et son système de Battle Pass, le hasard aura un peu moins de place dans l’obtention de nouveaux skins, puisqu’il faudra maintenant réaliser des défis pour débloquer les objets que vous souhaitez. Une bonne nouvelle pour pas mal de monde, même s’il faudra forcément passer à la caisse pour se payer le plus gros morceau du Battle Pass.

On apprend d’ailleurs que le Battle Pass de la saison 1 donnera par exemple droit à des objets cosmétiques, comme on peut s’en douter, mais aussi à un accès anticipé aux nouveaux personnages.

Tout n’a pas encore été précisé à propos du modèle économique, mais on aura bien de la monnaie virtuelle Overwatch 2, qui permettra de mettre à niveau le Battle Pass ou d’acheter certains cosmétiques.

Présentation de Junker Queen

La grande star de la dernière présentation, c’était évidemment Junker Queen (Odessa “Dez” Stone de son vraie nom), révélée dans le dernier trailer du jeu.

On a pu ainsi découvrir plusieurs vidéos sur cette nouvelle héroïne, avec son propre court-métrage et quelques extraits de gameplay.

Elle se présente comme un « tank agressif », avec une hache similaire au marteau de Reinhardt, mais elle ne sera pas une copie de ce dernier. Elle pourra faire tourner cette hache en avançant rapidement, et disposera d’une lame pour faire d’autres attaques de mêlée.

Junker Queen peut aussi se soigner elle-même et booster la vie de ses alliés. Elle dispose également d’une capacité spéciale qui lui permet d’infliger des blessures sur la durée aux ennemis qui sont touchés par ses différentes armes.

Quand le mode PvE sera-t-il disponible dans Overwatch 2 ?

Si le mode PvP d’Overwatch 2 sera lancé en octobre, il faudra attendre encore un peu pour voir arriver le mode Histoire du jeu. Le mode PvE d’Overwatch 2 n’arrivera que dans le courant de l’année 2023.

Au même titre que le mode PvP, il sera lui aussi mis à jour au fil des saisons, et permettra de suivre des séries de missions scénarisées que ce soit seul ou en coopération. On découvrira aussi de nouvelles cartes, et le récit promet d’allier la jeune et l’ancienne génération de héros, en suivant son quotidien.

Comment s’inscrire à la bêta d’Overwatch 2 ?

Une bêta aura lieu dès le 28 juin pour Overwatch 2, sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Pour avoir une chance d’accéder à cette bêta, il faudra vous rendre sur le site officiel d’Overwatch afin de réserver votre place en sélectionnant votre plateforme. Si vous êtes sélectionnés, vous recevrez une invitation par mail.

Cette nouvelle bêta permettra de tester pour la toute première fois Junker Queen ainsi qu’une nouvelle carte. Notez bien que ce n’est pas parce que vous avez pu participer à l’ancienne bêta que votre place sera acquise ici.

Pour rappel, le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.