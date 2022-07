Overwatch 2 : Free-to-play, contenu, PvP, nouveaux héros… Tout savoir en vidéo

Overwatch 2 est entré dans une nouvelle phase de bêta, et mine de rien, sa sortie est plutôt proche. Le titre a profité du mois de juin pour faire le point sur ce qu’il fallait attendre en jeu, et on a pu découvrir la première feuille de route ainsi que plein de détails à propos de son système économique.

L’occasion pour nous de vous résumer tout cela en vidéo, avec nos propres captures maison en provenance de la bêta du jeu. On revient ainsi sur les changements apportés en PvP, mais aussi sur les nouveaux personnages.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch. Aucune date précise n’a été donnée pour la partie PvE, si ce n’est 2023.