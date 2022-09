Overwatch 2 : Protection par SMS, restrictions temporaires pour les nouveaux joueurs… Blizzard détaille tout

Overwatch 2 ne va pas se contenter de singer la formule du premier sans y apporter quelques changements. Même si une fois en jeu, l’expérience restera similaire, Blizzard souhaite modifier beaucoup de choses sur les à-côtés. Cela passe par le modèle économique du jeu bien entendu, mais aussi sur l’expérience utilisateur, et à ce sujet, le studio a dévoilé aujourd’hui quelques nouvelles règles qui visent à « renforcer l’intégrité du gameplay et encourager une attitude positive dans Overwatch 2 ». Voici ce qu’il faut retenir.

Bobby Kotick veut votre numéro

Dans un long billet publié sur le site officiel, Blizzard s’attarde sur quelques changements qui vont modifier notre expérience de jeu, à la fois pour que celui-ci soit plus sécurisé, mais aussi pour mieux accueillir une nouvelle communauté.

En ce qui concerne la sécurité, on notera l’arrivée de la protection par SMS. Dès le 4 octobre, vous serez contraints de renseigner votre numéro de téléphone portable sur votre compte Battle.net pour accéder à Overwatch 2. Une démarche qui va faire grincer quelques dents, même si Blizzard entend par là régler l’afflux de personnes malintentionnées, afin de mieux sécuriser votre compte et empêcher une prolifération de tricheurs.

Toujours dans le domaine de la protection, l’apprentissage automatique sera de retour dans ce deuxième opus, et dans les semaines à venir après sa sortie, les transcriptions audio seront ajoutées pour récupérer les enregistrements des joueurs et joueuses malveillantes ou insultantes. Cela permettra de retranscrire les échanges en texte lorsqu’ils seront signalés, afin que même les mauvais comportements en audio soient aussi punis. Tout cela est censé amener, on l’espère, un espace de jeu plus sain.

Une centaine de matchs pour débloquer tous les personnages

En passant en free-to-play, Overwatch 2 va modifier les conditions pour obtenir un nouveau héros. Les personnages qui seront accessibles après la sortie devront être gagnés après quelques heures de jeu (toujours gratuitement), mais on apprend que pour les nouveaux joueurs qui n’ont jamais joué à Overwatch, même le casting de base sera déblocable, du moins pour les parties compétitives.

Blizzard détaille cela dans son programme « Première expérience utilisateur », qui vise à rendre le jeu plus digeste au premier contact, sans submerger les nouveaux joueurs et joueuses avec trop d’informations, trop de modes ou trop de personnages.

Cela sera déroulera en deux phases :

Première partie : Les modes de jeu seront rapidement débloqués après quelques parties, tout comme le chat in-game.

: Les modes de jeu seront rapidement débloqués après quelques parties, tout comme le chat in-game. Deuxième partie : Une phase qui s’étend sur une centaine de matchs selon Blizzard, afin de débloquer l’entièreté du casting.

On a presque l’impression de revoir un jeu de combat à l’ancienne ici. Rassurez-vous, si vous jouez des matchs simples entre amis, cette restriction sera levée, et vous pourrez jouez qui vous voulez (mais pas en compétitif).

Pour accéder au mode compétitif, il faudra maintenant remporter 50 parties rapides, plutôt que de monter un niveau de profil. Tout cela a encore pour but de décourager la triche et d’avoir des personnes vraiment investies dans le compétitif.

Enfin, parmi les autres innovations à noter en vrac, on retiendra le système de marquage pour dialoguer avec son équipe plus simplement sans avoir à activer le vocal ; l’arrivée de partenaires externes à Blizzard pour mieux contrôler la triche ; ou encore la disparition de la Discussion générale.

Le PvP d’Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.