Overcooked 2: La Gourmet Edition débarque sur consoles et PC

Vous n’avez jamais mis les mains sur Overcooked 2 ? Voici l’occasion parfaite pour vous procurer le jeu, puisque la Team17 nous propose aujourd’hui de découvrir une édition numérique contenant le titre de base ainsi que tous ses DLC.

Disponible maintenant

Nous retrouvons dans cette édition d’Overcooked 2 tous les contenus additionnels présentés auparavant ( à savoir Surf’n’Turf, Campfire, Cook Off, Night of the Hangry Horde et Carnival of Chaos). Les 58 chefs des différents DLC sont jouables, nous avons à disposition ici 130 cuisines (niveaux donc) différentes, ainsi qu’un menu de 26 recettes délicieuses à préparer.

Cette édition est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Switch au prix de 31,47€. Il s’agit d’un prix réduit pour son lancement, celui-ci passera ensuite à 42,49€. Les joueurs PC devront quant à eux patienter jusqu’au 16 avril pour se le procurer via Steam.

Pour les personnes ne connaissant pas Overcooked, le principe est très simple. Vous devrez vous affairer en cuisine afin de préparer les meilleurs plats possible (en passant par la vaisselle, la cuisson, le découpage,…) en fonction des commandes des clients et dans un temps limité. Le jeu se joue jusqu’à quatre joueurs, en local ou en ligne.