Overcooked! 2 : le nouveau DLC Sun’s Out Buns Out annoncé

Annoncé lors de l’IGN Summer of Gaming 2020, Team17 et Ghost Town Games étofferont Overcooked! 2 avec un nouveau DLC : Sun’s Out Buns Out. Prévu pour sortir dans un premier temps sur PC, puis plus tard sur consoles, cette nouvelle extension plaira aux amateurs de doggos.

L’été sera chaud !

Overcooked! 2, sorti depuis presque 2 ans, continue à faire parler de lui et à proposer du nouveau contenu régulièrement. Après avoir offert 2 DLC il y a quelques semaines, le DLC Sun’s Out Buns Out débarquera sur PC via Steam le 5 juillet prochain, plus tardivement sur consoles, et apportera :

Deux nouveaux chefs doggos

De nouvelles recettes estivales

De nouveaux niveaux

Le retour des distributeurs de sauces

De nouveaux pièges

Une chose est sûre : l’été sera chaud, dans les hot-dogs et les burritos !

Pour rappel, Overcooked! 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.