Overcooked 2 : deux DLC gratuits sur Steam jusqu’au 21 avril

En période de confinement, les offres vous permettant de vous occuper en obtenant gratuitement des jeux vidéo sont légions avec notamment l’initiative Play at Home de Sony. Cette fois, ce sont deux DLC d’Overcooked 2 qui se voient offerts sur Steam durant une période limitée. En effet, vous aurez jusqu’au 21 avril 19h pour les obtenir gratuitement.

Ça va chauffer en cuisine !

Après avoir profité d’une salve de soldes sur les jeux édités par Devolver le week-end dernier, vous allez pouvoir continuer à agrandir votre bibliothèque de jeux à moindre frais en vous procurant les DLC Surf’n’Turf et Too Many Cooks gratuitement.

Le premier DLC, Surf’n’Turf vous permettra d’obtenir de toutes nouvelles recettes estivales, à grand renforts de grillades et de smoothies. Vous aurez également l’occasion de découvrir de tout nouveaux obstacles, des vagues jusqu’aux boules de feu ! Le second DLC Too Many Cooks se contentera d’ajouter un pack de 5 nouveaux chefs. Dépêchez-vous, l’offre expire dès demain 19h et n’est valable que sur la plateforme Steam.

Pour rappel, Overcooked 2 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.