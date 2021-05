Outward : Le DLC The Three Brothers disponible sur consoles

Deep Silver et Nine Dots Studio viennent d’annoncer la disponibilité immédiate du DLC « The Three Brothers » de leur jeu Outward sur PlayStation 4 et Xbox One.

Savant mélange de Fantasy et de réalisme

Lancé en décembre 2020 sur PC, le DLC « The Three Brother » d’Outward (dont vous pouvez lire ou relire notre test ainsi que le guide complet) arrive sur PlayStation 4 et Xbox One. Le RPG alliant Fantasy et réalisme offre un monde ouvert magnifique avec une expérience réaliste car il vous faudra survivre.

Les portes s’ouvrent, et le chemin mène à « Caldera », une nouvelle région dans le monde de Outward qui vous attend avec de nouvelles aventures, des dangers et des secrets à explorer! De nouvelles armes, compétences et de nombreux autres gadgets vous aideront dans votre voyage incertain dans l’inconnu.

Outward est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.