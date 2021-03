Outriders nous en dit plus sur son histoire avec son dernier trailer

La démo de Outriders a permis à de nombreuses personnes de découvrir le jeu quelques semaines à sa sortie, et Square Enix compte bien sur cette dernière pour promouvoir son prochain jeu de la meilleure des manières. Aujourd’hui, l’éditeur nous présente en peu plus en détails l’histoire du titre et sur ce que cet univers nous réserve.

Le point de non-retour

Les personnages que l’on incarne dans Outriders nous montrent ici les modifications génétiques qu’ils ont subi lors de leur arrivée sur cette nouvelle planète très hostile. Avec ces nouveaux pouvoirs, ils sont désormais en mesure de mieux se défendre contre la faune locale, en plus de leur arsenal qui était déjà bien fourni.

Outriders sera disponible dès le 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.