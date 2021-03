Square Enix va tenir une conférence le 18 mars, avec des annonces comme le prochain Life is Strange

En cette fin de mois de mars, les événements numériques vont se faire de plus en plus nombreux. On pense forcément à notre AG French Direct, évidemment, mais Square Enix a lui aussi prévu de présenter une émission dans laquelle de nombreuses annonces seront faites, notamment avec le prochain épisode de Life is Strange.

Une présentation axée sur l’Occident

C’est parti ! Ce 18 mars à 18 heures, suivez notre événement numérique en direct, le #SquareEnixPresents, avec l’avant-première du prochain @LifeisStrange et 40 minutes de lineup incluant de nouveaux trailers et annonces de nos titres à venir !https://t.co/JoznziMmI7 pic.twitter.com/heNhBS27Ou — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 11, 2021

Ce nouveau Square Enix Present sera donc l’occasion de faire le point sur de nombreux titres pour l’éditeur, qui a déjà précisé le line-up. On n’est bien entendu pas à l’abri de certaines surprises, mais il semblerait que cette présentation soit axée en majorité sur les studios occidentaux de Square Enix, à l’exception de Balan Wonderworld qui sera forcément présent puisqu’il sortira la semaine suivante. Car ce Square Enix Present aura lieu jeudi prochain, à 18 heures, et devrait durer environ 40 minutes.

On a déjà la confirmation que le prochain Life is Strange y sera présenté, tout comme le retour de Outriders et de Marvel’s Avengers. Le premier sera là pour préparer sa sortie, tandis que le second célébrera son arrivée sur PS5 et Xbox Series le même jour. On devrait également y voir de nombreux jeux mobiles avec Just Cause Mobile, mais aussi les nouveaux jeux de Square Enix Montréal.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus, mais il est très probable que Final Fantasy XVI ou d’autres titres japonais ne soient pas de la partie.