Outer Wilds : L’extension Echoes of the Eye sortira le 28 septembre

Probablement l’un des jeux indépendants les plus populaires et les plus acclamés de ces dernières années, Outer Wilds n’avait pas encore livré tous ses secrets. L’arrivée d’une extension pour le titre était teasé depuis pas mal de temps, et il a fallu attendre la conférence d’Annapurna Interactive afin de découvrir cette nouvelle aventure, nommée Echoes of the Eye.

La seule et unique extension datée

Cette épopée s’intègrera directement dans l’aventure principale d’Outer Wilds et nous proposera de découvrir de nouveaux secrets au sein de la galaxie, et même le secret le plus ancien de ce système solaire. Il y sera question d’enquêter sur une anomalie encore jamais recensée, à travers de nouveaux lieux comme un vieux satellite photo ou encore un musée qui recèlent bien des mystères comme on peut le voir dans ce premier trailer.

La meilleure nouvelle là dedans, c’est qu’il ne faudra pas attendre très longtemps avant de repartir à bord de notre vaisseau. Outer Wilds: Echoes of the Eye sera disponible dès le 28 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Le jeu devrait également sortir sur Switch d’ici la fin de l’année.