Optimiser le jeu pour son téléphone – Epic Seven

Vous avez été charmé par la présentation d’Epic Seven réalisée par nos soins, et vous souhaitez vous lancer dans l’Aventure. Vous installez l’application, et là… des lags, une batterie qui ne tient pas… l’arrivée des problèmes quoi. Avant de désinstaller le jeu, cherchons à régler le soucis.

Optimiser

Chaque téléphone a ses capacités, et sera plus ou moins capable de supporter les jeux proposés dans le store. Afin de pouvoir profiter d’Epic Seven au maximum, rendez-vous dans les paramètres. Pour cela :

Appuyez sur les 4 petits carrés bleus, en haut à droite du lobby

Puis, sur le petit symbole Paramètres, en bas à droite

Choisissez le premier onglet (Paramètres de jeu)

Enfin, cliquez sur Paramètres dans la sous-partie « Paramètres de détails »

Là, vous pourrez cocher (ou non) différentes cases. Si votre téléphone est assez puissant, nous vous encourageons vivement à cocher « Compatible haute qualité ». Si, au contraire, vous avez peur de voir sa batterie souffrir, optez pour « Optimisation de la batterie », et dé-cochez « Garder écran allumé ».

Adaptez ces paramètres à votre téléphone, et profitez à présent d’Epic Seven sans soucis de performance, sur Android et iOS.