Epic Seven : Présentation et aperçu du RPG mobile

De plus en plus de RPG type gacha apparaissent dans les catalogues de jeux mobiles, c’est une véritable chasse au trésor qui a lieu lorsque l’on essaye d’y trouver son compte. Epic Seven fait partie de ceux qui ont attiré notre attention, notamment pour ses animations de combat, et la stratégie que réclament les modes de jeu. Depuis peu, le jeu connaît de nombreuses mises à jour, ajoutant de plus en plus de contenus à exploiter. Une occasion de vous le présenter.

Seven comme 7 mondes

Côté histoire, on retrouve un schéma assez typique dans le genre : une guerre perpétuelle se déroule entre une Déesse et l’Archidémon, une créature maléfique. Chacun de ces affrontements est marqué par la victoire de l’Archidémon, c’est pourquoi la Déesse « réinitialise le monde » à chaque fois, en utilisant toujours plus de son pouvoir.

L’histoire débute à l’aube du 7e monde, vous incarnez Ras, l’Héritier créé par la Déesse, dont la mission est de venir à bout de l’Archidémon. Il émerge d’un repos de 20 ans, et n’a pas pu soutenir le peuple durant la dernière guerre, qui a cette fois été remportée. Etant le seul à avoir le pouvoir de sceller la créature, elle n’a pu qu’être divisée en plusieurs fragments, gardés par des barrières. Malheureusement, les temps ont changé : la dernière guerre a fait de nombreuses pertes, et l’Héritier, tenu pour responsable, est détesté par la majorité de la population. C’est pourtant à lui que revient à nouveau la tâche d’empêcher une nouvelle guerre qui se profile.

Présentation des différents modes de jeu

De nombreux modes de jeu sont disponibles dans Epic Seven, donnant largement de quoi s’occuper. Lorsque vous débutez, chacun d’entre eux sont accompagnés de petits tutoriels et explications, que vous pourrez retrouver plus tard. Au cas où vous viendriez à vous perdre dans toutes ces infos, nous vous avons préparé des guides afin de mieux comprendre comment ils fonctionnent.

Aventure

Mode principal du jeu, vous suivez le scénario découpé en chapitres. De l’énergie est requise pour effectuer des niveaux, et vous pouvez être amenés à suivre des quêtes annexes. De plus, des « missions urgentes » peuvent apparaître par moments, elles vous proposent de rejouer un niveau en un temps limité, afin de gagner des récompenses. Une boutique est également affectée à chaque région, dans laquelle vous pouvez acheter différentes ressources.

Combat

Histoire secondaire , centrée sur les autres personnages du jeu, afin d’en apprendre plus sur l’histoire personnelle.

, centrée sur les autres personnages du jeu, afin d’en apprendre plus sur l’histoire personnelle. Autel de l’Esprit , pour obtenir des runes nécessaires à l’éveil de vos personnages.

, pour obtenir des runes nécessaires à l’éveil de vos personnages. Labyrinthe , permettant d’obtenir de l’équipement, et dont l’exploration sera de plus en plus ardue.

, permettant d’obtenir de l’équipement, et dont l’exploration sera de plus en plus ardue. Abîme , apportant or et stigmates, vous devez venir à bout des 90 étages qui la compose.

, apportant or et stigmates, vous devez venir à bout des 90 étages qui la compose. Tour Automate , fonctionnant également par pallier, elle apporte diverses récompenses.

, fonctionnant également par pallier, elle apporte diverses récompenses. Chasse , octroyant des matériaux de fabrications d’armes.

, octroyant des matériaux de fabrications d’armes. Salle du Calvaire, les combats sont affectés par des conditions qui les rendront bien plus complexes. La monnaie obtenue peut être changée contre des équipements exclusifs.

Arène

Permet d’affronter d’autres joueurs, afin d’augmenter son rang. Plus le rang est élevé, plus les récompenses de fin de saison le seront. Enfin, chaque combat rapporte des points de conquête, échangeables dans la boutique contre notamment de l’équipement, ou encore de l’énergie. Depuis peu, un mode Arène en temps réel est disponible.

Pour gagner, il faudra une équipe

Les adeptes du genre connaissent : les combattants s’acquièrent par tirage. Plusieurs des modes cités plus hauts permettent d’obtenir des Signets de la Prophétie, nécessaires aux invocations de la Prophétie (les « classiques »). Il est également possible d’obtenir des invocations plus spéciales, comme les « mystiques » pour des héros lunaires, ou des héros limités durant des événements.

Par ailleurs, les invocations limitées, ou centrées sur un personnage, sont en général accompagnées du scénario secondaire qui leur correspond, disponible dans le mode Histoire secondaire. Un élément qui apporte du charme au jeu, car les héros prennent une plus grande place, du charme, et on gagne des raisons de chercher à les obtenir.

En conclusion, c’est quoi ? Qu’est-ce qui nous plaît ?

Un bon RPG mobile du genre gacha en free-to-play, avec un scénario sympathique à suivre, bien qu’il ne soit pas révolutionnaire. Le jeu est bien construit, avec des héros aux capacités diversifiées, et des combats qui demanderont d’adapter ses stratégies. Du nouveau contenu s’ajoute peu à peu, preuve que les développeurs souhaitent faire grandir leur jeu, et plaire à de plus en plus de joueurs.

Epic Seven est disponible sur le Play Store et l’App Store, gratuitement. Si vous décidez de vous essayer au jeu, n’hésitez pas à passer par nos différents guides pour mieux le prendre en main.