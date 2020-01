One Punch Man: A Hero Nobody Knows dévoile un trailer avec trois héros

Un mois tout pile avant sa sortie en Europe, One Punch Man: A Hero Nobody Knows se montre à nouveau avec une vidéo inédite, permettant d’avoir un premier aperçu des trois derniers personnages annoncés récemment.

En attendant Garoh

Bandai Namco avait confirmé la présence de Moustachute, le Petit Empereur et Bogoss trop Craquant Masqué dans le casting du jeu, mais on peut aujourd’hui admirer leurs attaques en vidéo. Les trois héros professionnels ne sont sans doute pas les derniers personnages qui seront ajoutés au roster, étant donné que la plupart des fans attendent maintenant la confirmation du célèbre Garoh dans le jeu.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible dès le 28 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.