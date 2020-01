One Punch Man: A Hero Nobody Knows ajoute trois héros à son casting

Si personne ne peut battre Saitama, One Punch Man: A Hero Nobody Knows nous proposera tout de même un sacré casting rempli de héros et de monstres qui essaieront de tenir avant l’arrivée du Chauve Capé. Bandai Namco dévoile aujourd’hui trois super-héros professionnels qui seront présents dans le roster du jeu.

Les héros pros se renforcent

Le premier d’entre eux est Moustachute, un héros de classe A assez peu connu, qui s’est pourtant dressé sur le chemin du fameux Garoh. Il est rejoint par le numéro 1 de la classe A, à savoir Bogoss trop Craquant Masqué, qui fera des ravages chez les monstres, mais aussi par le héros de classe S classé numéro 5, le Petit Empereur.

On attend maintenant des images de ces personnages, qui ne devraient plus trop tarder grâce au magazine V-Jump. One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible dès le 28 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.