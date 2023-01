One Piece Odyssey, où le trouver au meilleur prix ?

C’est aujourd’hui que sort le nouveau jeu centré sur l’équipage du Chapeau de Paille avec One Piece Odyssey, un JRPG qui nous présente une aventure inédite pour Luffy et ses compagnons tout en revisitant certains arcs importants du manga. S’il nous faudra encore un peu de temps avant de vous livrer notre verdict sur le jeu, vous pouvez déjà l’essayer avec une démo qui vous permettra de vous faire une première idée. Et si cela suffit à vous convaincre, voici où trouver One Piece Odyssey au meilleur prix.

Où trouver One Piece Odyssey au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où One Piece Odyssey est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour rappel, une édition collector est également disponible à la vente avec une énorme figurine qui devrait plaire aux amoureux du manga, mais il faudra débourser la somme de 159,99 € pour l’obtenir.

One Piece Odyssey est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.