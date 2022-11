Accueil » Actualités » One Piece Odyssey revisite Water Seven dans son dernier trailer

One Piece Odyssey compte nous proposer une aventure inédite dans l’univers créé par Eiichiro Oda, mais il n’oubliera pas non plus d’aller chercher notre nostalgie pour nous émouvoir un peu plus. Avec une pirouette scénaristique qui fera replonger l’équipage du Chapeau de Paille dans ses souvenirs, le titre de Bandai Namco va recréer certains moments iconiques du manga, comme on a pu le voir avec la présence d’Alabasta dans le jeu. Cet arc culte ne sera pas le seul à être de retour.

Après Alabasta, direction Water Seven

Un nouveau trailer a été dévoilé aujourd’hui et surprise, celui-ci nous emmène du côté de Water Seven et donc en plein coeur de l’arc Enies Lobby. Si vous avez déjà lu One Piece, impossible de ne pas vous souvenir de cet arc marquant à bien des égards, qui met à l’honneur Robin ainsi qu’Usopp (et le Vogue Merry, snif).

Les événements qui se sont déroulés sur place seront un peu différents ici pour Luffy et ses compères, avec un CP9 bien plus fort que dans les souvenirs de nos protagonistes. On attend maintenant de savoir si la prochaine étape sera de revisiter l’arc Thriller Bark, à moins que l’on passe directement à Marineford, histoire de contenter la communauté avec l’un des meilleurs arcs du manga.

One Piece Odyssey sortira le 13 janvier 2023 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.