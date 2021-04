OlliOlli World fera des tricks sur PC et consoles cet hiver

Non pas de numéro 3, le prochain jeu de skate par Roll7 sera OlliOlli World. Comme son nom l’indique, il ne renie pas ses origines mais tient à marquer son ambiance visuelle cartoon à la Adventure Time et sa narration plus poussée. D’ailleurs, fini Devolver, l’éditeur sera cette fois-ci Private Division.

Avant OlliOlli Sunshine, Galaxy, Odyssey,…

Tremblez Skate 4, SkateBird ou même Ollie-Oop avec ton doggo, les amateurs de planches à roulettes ont un titre de plus à attendre avec cet OlliOlli World. Les développeurs présentent leur projet comme un jeu d’action-plateforme avec un personnage en skateboard et capable d’effectuer une centaine de figures pour créer les combos les plus incroyables dans un gameplay que l’on imagine pas si éloigné de OlliOlli et de sa suite.

Le personnage (que vous pourrez customiser) parcourra Radland à la recherche des dieux du skate pour attendre le Gnarvana. En chemin, il pourra effectuer des missions et rencontrer d’autres riders hauts-en-couleurs. Mais OlliOlli World ne sera pas qu’un mode histoire puisque l’on nous parle déjà d’un mode sandbox pour traverser des millions de niveaux, d’un système de ligues et d’inviter ses amis à battre ses meilleures performances.

OlliOlli World sortira cet hiver sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC via Steam.