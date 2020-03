Olivier Derivière s’occupera de la bande-son de Streets of Rage 4

L’équipe de Dotemu continue d’alimenter les bonnes nouvelles autour de Streets of Rage 4. La mythique série fera son retour cette année et le studio vient de présenter son casting définitif pour la bande-son. On connait désormais la liste complète des artistes qui officieront dessus.

Les compositeurs de Streets of Rage 4

Le casting de rêve avait déjà évoqué, il se confirme. Si Hideki Naganuma (Jet Set Radio) s’est retiré du projet entre temps, on apprend que c’est le grand Olivier Derivière qui assurera le rôle de compositeur principal sur le soft. Artiste français réputé dans le milieu, on le connait pour avoir été à la baguette pour des titres comme Greedfall et Assassin’s Creed IV: Black Flag, mais aussi Vampyr et l’incroyable A Plague Tale Innocence.

On y retrouve également Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima, qui avaient officié sur la série originale, mais également Yoko Shimomura (Kingdom Hearts I, II et III, Final Fantasy XV, Parasite Eve…), Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Tecmo Bowl, Captain Tsubasa …) et Harumi Fujita (Final Fight, Mega Man 3, Bionic Commando, Strider, Ghosts ‘n Goblins…). D’autres noms s’ajoutent aussi tels que Scattle et Das Mörtal, qui ont bossé sur Hotline Miami mais aussi XL Middleton et Groundislava.

Streets of Rage 4 arrivera ce printemps sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. On avait mis les mains dessus à la Gamescom l’année passée et c’était très encourageant.