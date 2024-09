Guide Zelda: Echoes of Wisdom

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Zelda: Echoes of Wisdom. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Zelda: Echoes of Wisdom

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Zelda: Echoes of Wisdom. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation de Zelda: Echoes of Wisdom

Echoes of Wisdom place la princesse Zelda au centre de l’histoire pour la première fois. Hyrule est menacé par des failles mystérieuses qui capturent Link dans une dimension inconnue, laissant Zelda seule pour sauver le royaume. Armée d’un sceptre magique, elle doit résoudre des énigmes et restaurer l’équilibre dans Hyrule tout en affrontant de nouveaux ennemis

Quand et où sort Zelda: Echoes of Wisdom

Le jeu est sorti le 26 septembre 2024 exclusivement sur Nintendo Switch. Il est évidemment jouable sur l’ensemble des consoles du constructeur, de la OLED à la Switch Lite.

Quelles sont les nouvelles mécaniques de gameplay dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Le gameplay met l’accent sur les pouvoirs magiques de Zelda, notamment avec sa capacité à créer des échos, ce qui lui permet de créer et de dupliquer des objets pour résoudre des énigmes. Contrairement aux jeux précédents centrés sur le combat à l’épée, Echoes of Wisdom se concentre davantage sur la résolution créative des problèmes et l’interaction avec l’environnement​.

Comment fonctionne l’exploration dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

L’exploration est un élément central du jeu, avec une carte qui rappelle celle de A Link to the Past. Les joueurs peuvent explorer Hyrule librement, accomplir des quêtes secondaires et découvrir des donjons cachés. Chaque zone propose des puzzles et des secrets à débloquer grâce aux pouvoirs de Zelda.

Y a-t-il des références aux anciens jeux The Legend of Zelda dans Echoes of Wisdom ?

Oui, Echoes of Wisdom inclut plusieurs références aux anciens jeux Zelda, notamment des clins d’œil à Link’s Awakening dans le style artistique et des personnages familiers de la série.

Quels types de quêtes secondaires sont disponibles dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Echoes of Wisdom propose une grande variété de quêtes secondaires, allant de missions simples comme retrouver des objets perdus ou aider des habitants, à des quêtes plus complexes nécessitant l’utilisation des pouvoirs d’Écho pour résoudre des énigmes difficiles.

Y a-t-il du contenu endgame dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Echoes of Wisdom propose du contenu endgame sous forme de défis supplémentaires, de secrets à découvrir et de nouvelles quêtes qui se débloquent après avoir terminé l’histoire principale. Il y a aussi la recherche de quarts de coeur, d’échos et de cristaux pour renforcer l’épée de Link.

Y a-t-il des boss optionnels dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Oui, en plus des boss principaux liés à l’histoire, le jeu propose plusieurs boss optionnels qui peuvent être découverts en explorant des donjons cachés ou en accomplissant certaines quêtes secondaires.

Combien il y a d’échos dans The Legend of Zelda dans Echoes of Wisdom ?

Il y a en tout 127 échos à trouver. De plus vous devez également fabriquer 6 automates qui sont des échos un peu spéciaux.

Est-ce que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom propose un système de progression pour les compétences de Zelda ?

Oui, au fur et à mesure que Zelda progresse dans le jeu, ses capacités magiques s’améliorent, notamment par l’augmentation du nombre d’Échos qu’elle peut invoquer simultanément.

Peut-on revisiter des zones précédemment explorées dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Oui, vous pouvez retourner dans les zones déjà explorées à tout moment, même les failles principales que vous avez refermé.

Peut-on augmenter le nombre d’accessoires équipés dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Oui, il est possible d’augmenter le nombre maximum d’accessoires à équiper.

Y a-t-il des costumes dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Oui il y a toutes sortes de costumes à trouver via des quêtes annexes.

Est-ce que Link est jouable dans Echoes of Wisdom ?

Non, comme il est évoqué plus haut, ce jeu vous permet d’incarner Zelda, notre aventurier à l’habit vert n’étant pas jouable. Cependant, une mécanique vous permet de temporairement utiliser ses capacités grâce au mode épéiste.

Où se situe Zelda Echoes of Wisdom dans la chronologie ?

Officiellement, on ne sait pas vraiment où se situe ce nouvel épisode. Il y a bien des références à Breath of the Wild et à A Link to the Past, donc cela pourrait être sur l’une ou l’autre des timelines.

