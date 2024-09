Comment trouver Igor, l’ingénieur des automates

Avant de vous rendre à son atelier pour confectionner les fameux automates, il vous faudra d’abord trouver Igor. Le malheureux se trouve dans les plaines d’Hyrule, à l’est du Ranch d’Hyrule, dans une situation délicate. Approchez-vous pour démarrer la quête « Igor, ingénieur en automates ». Un corbeau lui a volé sa clé, et vous devrez vaincre l’oiseau pour la récupérer. Utilisez des échos volants pour le vaincre facilement.

Rendez-vous ensuite dans son labo pour commencer à fabriquer des automates. Il est indiqué par un point bleu sur votre carte et un téléporteur se trouve juste à côté. Lors de la construction de votre premier automate, il vous donnera la clé d’automate, un item qui vous permet de remonter ces petits jouets pour les activer. En outre, sachez que les automates peuvent prendre des dégâts et même devenir inutilisables. Pour les réparer, il vous faut donner une dizaine de rubis ou une pierre de monstre à Igor.

Comment fabriquer tous les automates

Pour concevoir les différents automates, il vous faut trouver des échos et des objets spécifiques afin de donner de l’inspiration à Igor. Gardez à l’esprit qu’il vous faudra progresser dans l’histoire pour en obtenir certains. Concernant les échos, il vous faudra les invoquer sur le pied d’estale beige juste à côté d’Igor. Voici la liste de tous les automates et le moyen de récupérer les ressources permettant de les construire.

Araknofusée

Pour l’Araknofusée, Igor vous demande de trouver « un de ces trucs avec un gros oeil, qui sautillent toujours d’un endroit à l’autre » et « une bestiole qui crache du feu par l’arrière pour s’propulser en avant ». Pour le premier, il s’agit de l’Araknon, un écho que vous trouvez facilement près des points d’eau, en particulier dans les Eaux de Jabule. Pour la seconde description, il s’agit de la Mite, un écho assez commun.

Octobot

Pour obtenir l’Octobot, Igor vous demande « un bidule qui tire des balles avec sa gueule » et un « feu d’artifice ». Pour le premier, il s’agit de l’écho Octorock (un écho assez commun présent dans les points d’eau). Pour le second, il s’agit d’un écho spécial qu’il vous faudra obtenir en accomplissant une quête annexe dans le village Goron : Bazal l’artificier. Vous devrez d’abord refermer la faille majeure dans cette zone avant de pouvoir activer la quête.

Pour créer ses feux d’artifice, Bazal a besoin de terre explosive. Pour en trouver, il vous suffit de vous rendre à l’est de la carrière de gigot de caillasse. Vous verrez un point brillant près des fleurs jaunes. Rapportez la terre à Bazal pour obtenir l’écho du feux d’artifice. Retournez ensuite voir Igor pour lui montrer l’écho et obtenir l’Octobot.

Synthétizol

Pour récupérer le Synthétizol, Igor vous demande un monstre gélatineux avec des p’tits yeux mimi et un objet pour faire de la musique. La première énigme désigne l’écho Hydrozol. L’objet à obtenir est une boîte à musique irisée. Pour la récupérez, vous devrez participer à la course aux drapeaux (niveau intermédiaire) et terminer le parcours en moins de 25 secondes.

Retournez ensuite voir Igor et parlez-lui pour obtenir le Synthétizol.

Babaroïde

Pour le Banaroïde, Igor vous demande « une bestiole avec de grandes mâchoires qu’avale ses proies tout entières » et « une pièce spéciale qui lui permette de ne pas lâcher prise quand il mord ». Pour le premier, il s’agit de l’écho Baba Mojo niv.2 (il se trouve dans le donjon de la tourbière de Firone). La pièce spéciale est un objet qui s’obtient en réussissant l’épreuve du jeteur de glands dans la zone indiquée ci-dessous. Si vous faîte un bon temps, il vous remettra le piège à mâchoire.

Shogublin

Pour Shogublin, Igor vous demande « un monstre à épée qui se bat en groupe » et une « lame spéciale ». Pour la première phrase, il faut lui montrer l’écho d’un moblin à épée. Pour obtenir la lame spéciale, il vous faudra réussir au moins 6 épreuves au dojo du village Cocorico. Le maître du dojo vous remettra le sabre royal. Retournez voir Igor pour obtenir votre automate samurai.

L’Orbos

Pour ce dernier automate, Igor vous demande de lui apporter un Corbos et une pierre étincelante. Pour le premier, rien de plus simple puisqu’il suffit de montrer l’écho d’un Corbos (ils se trouvent facilement sur la plaine d’Hyrule). Pour la pierre étincelante, il va vous falloir réussis l’épreuve de l’Oasis du désert Gerudo. Entrez dans la tente au nord et parlez à la gerudo à lunette. Il vous suffit de réussir les deux premiers niveaux de la cueillette de mangues pour obtenir l’éventail doré. Retournez-voir Igor pour finaliser la conception.

Vous disposez désormais de tous les automates de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.