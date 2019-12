Avec une saison plutôt calme sur Fortnite depuis son lancement en octobre dernier, quelques nouveautés viennent tout de même alimenter le mode Battle Royale. Nous vous présentions il y a quelques semaines quelques changements mais quelles sont les dernières nouveautés à savoir ?

Fin du partenariat avec Star Wars

Depuis le samedi 14 décembre dernier, un partenariat avec Star Wars était en cours dans Fortnite Chapitre 2. Alors que depuis ce jour, les sabres lasers et autres Stormtroopers sont présents sur la carte dans tous les modes de base du Battle Royale, la fin du partenariat a été annoncée en date du 7 janvier prochain à 15h.

Bien que chaleureusement accueilli par la communauté à son lancement, ce partenariat a fini par agacer une grande majorité des joueurs troublés par les énormes capacités des sabres lasers trouvables dans le jeu. Même si quelques techniques permettent de les déjouer, leur capacité à parer les attaques les rendent difficilement atteignables.

C’est ainsi qu’après 3 semaines, ce partenariat s’achèvera, coïncidant avec la fin de l’événement Fête hivernale et la venue de nouveaux défis qui viendront clôturer cette saison. Il s’agit là d’un des plus longs partenariats du jeu avec un autre univers.

De nouveaux lieux-dits d’hiver découverts

Alors que l’Auberge Glagla ou encore la Villa des skieurs ont vite été découvertes par les joueurs de par leur aspect reconnaissable, d’autres bâtiments ont a leur tour subi des modifications hivernales.

L’un d’entre eux, disponible en capture ci-dessus, se trouve être la fabrique de Glace artisanale de Mister Polar. Qui est ce mystérieux protagoniste ? Est-il important pour le secret de la saison 1 ? Ce grand bâtiment se trouve à Dirty Docks et est surmonté d’une affiche avec un pingouin.

Un autre bâtiment est également disponible, l’Atelier. Il s’agit en fait de la Scierie Logjam transformée pour l’occasion en Atelier. Ce bâtiment se trouve à l’Ouest de Weeping Woods et possède un grand toit rouge reconnaissable depuis le ciel.

D’autres lieux ont sûrement connu une transformation ou vont en connaitre une, à l’instar du Trône de Glace, présent dans les défis à venir mais pour l’instant non présent sur la carte.

Des tempêtes de neige sur la carte

Depuis le 26 décembre dernier, un étrange phénomène périodique est apparu sur la carte : des tempêtes de neige. Dès lors qu’elles font leur apparition, les joueurs ne peuvent plus voir à plus de 20m au plus fort de la tempête, limitant complètement l’utilisation des fusils de sniper.

La tempête faisant un bruit impressionnant, il est également presque impossible d’entendre les pas des joueurs environnants, modifiant considérablement le gameplay des lieux touchés. Il semblerait qu’elles apparaissent dans toutes les parties, à certains endroits, de manière plus importante en fin de partie mais ne durent que quelques minutes (5 en moyenne).

Pour quelle raison ces tempêtes ont fait leur apparition sur la carte ? Le retour du Roi des Glaces présent l’hiver dernier et qui expliquerait le futur Trône de Glace en rapport avec les défis à venir ? Cette hypothèse pourrait être plausible dans l’idée où une nouvelle tenue faisant partie du même ensemble Royaume des Glaces que le Roi des Glaces, a été disponible en boutique dernièrement.

D’autant plus que le fameux Trône pourrait apparaitre au centre de l’île, théâtre de plusieurs changements depuis le début de la saison, actuellement baptisé Îlot de l’oeil, comme oeil de la tempête de neige, seul lieu prochainement hors tempête ?

Mais d’autres hypothèses peuvent être envisagées : un nouvel événement en lien avec la fin de la saison ? Ou simplement un nouvel ajout en rapport avec la période des fêtes ? Nous en saurons sûrement plus dans les jours qui viennent.

Une maison de Salty Springs ravagée et envahie

Un autre lieu a été modifié sur la carte. En effet, une maison de Salty Springs a vu sa devanture complètement détruite et modifiée. Si vous vous rendez sur place, vous vous rendrez compte que la porte d’entrée de la maison a complètement volée en éclats et que de nombreux bonhommes furtifs se trouvent devant et dans la maison.

De plus, au lieu de retrouver 2 coffres comme à l’accoutumée dans cette maison, vous n’en trouverez pas moins de 4 voire 5 dans ses murs et combles. Une maison qui a l’air d’avoir son importance donc. Mais que s’est-il passé ? Un effet des tempêtes de neige présentes ces derniers jours ? La venue d’un monstre qui commence à détruire des bâtiments comme le monstre de Polar Peak le chapitre dernier ? Cette dernière hypothèse pourrait être expliquée par la présente d’un pack Légendes polaires dans la boutique depuis quelques jours contenant ce même monstre sous l’intitulé Le Dévoreur.

Un événement pour le nouvel an

L’année dernière, Epic Games avait célébré le nouvel an dans le jeu avec la venue d’une boule à facette, d’un décompte, suivis d’un feu d’artifice avec une danse obligatoire pour les joueurs. Des fuites des fichiers du jeu ont montré qu’un événement similaire devrait avoir lieu le 31 décembre au moment du passage à la nouvelle année, mais sera-t’il identique au précédent ou sera-t’il différent ?

Les premières informations montrent un événement plutôt ressemblant à celui de l’année dernière. Nous savons également que des revêtements d’armes et de véhicules spécifiques à la nouvelle année devraient être rendus disponibles pour l’occasion sans que d’éventuelles tenues dédiées n’aient fuitées.

Une cinématique pour célébrer l’hiver

En plein événement de la Fête hivernale, un court-métrage d’une trentaine de secondes intitulé « La pêche sous la glace » a été mis en ligne par Epic Games. Nous vous laissons le découvrir en notant que la tenue de l’ours Patrouilleur polaire devrait être disponible prochainement.

Des rappels du Chapitre 1 sur la carte

Des utilisateurs de Reddit ont remarqué divers rappels au premier chapitre de Fortnite. En effet, outre la présence d’anciennes villes comme Retail Row ou Salty Springs ou encore du food-truck de Durr burger, des joueurs ont trouvé des cadres montrant une image de Dusty Depot, lieu pivot du Chapitre 1 de par la présence de la météorite par exemple.

L’un de ces lieux se trouve à l’extrême sud de la carte, au Camp de la morue, où d’autres symboles s’y trouvent. Vous pouvez en trouver un autre au Phare de Lockie. Un lien avec le secret de la Saison 1 du Chapitre 2 ? Nous trouvons-nous dans une réalité parallèle au premier univers ?

Beaucoup de réponses qui connaitront sûrement une réponse dans les jours à venir. En attendant, et si vous n’avez pas encore terminé vos défis, vous pouvez retrouver nos guides pour vous aider à les réussir le plus vite possible.