Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis d’Iman

L’année 2019 vient de s’achever, c’est le bon moment pour faire un point jeux vidéo ! J’avais été très satisfaite de 2018, avec de nombreux titres qui m’ont plus ou m’ont attirée, que ce soit Spiderman, Red Dead Redemption ou encore Detroit: Become Human. Faire mieux l’année suivante me paraissait difficile, et il faut avouer que je ressors effectivement avec moins de coups de cœur. Résultat, je n’ai pas joué à énormément de jeux cette année.

Quel est le jeu qui a marqué mon année ?

Apex Legends

Je commence par LE jeu auquel j’ai le plus joué cette année. Je ne suis pas du tout une adepte des FPS, ni des battle-royal (notamment parce que je suis assez nulle dans ce genre), mais je n’avais aucun jeu multijoueur sur ma PlayStation 4. Je me dis « super, ce jeu est gratuit ! » et propose à mes amis de l’installer.

Quelques galères et finalement c’est le coup de cœur. J’apprécie la nervosité du jeu, les personnages, l’univers, les mécaniques… Les avis sur le jeu ont toujours été assez contestés, mais j’ai passé de nombreuses heures dessus cette année à me marrer et à faire des rencontres. Ce sont, pour moi, des raisons plus que suffisantes pour le mettre à la première place de mes coups de cœur de 2019.

Planet Zoo

J’adore les jeux de gestion… mais je suis nulle. Malgré tout, je voulais absolument Planet Zoo, en étant avant tout charmée par les graphismes prometteurs. J’ai eu la chance de tester la bêta, puis de découvrir le jeu au complet afin d’en rédiger le test. Depuis, je me fais encore des sessions de plusieurs heures, avec toujours plus de plaisir.

Pour commencer, je trouve que les différents modes de jeu peuvent satisfaire une grande partie des joueurs, d’une façon ou d’une autre. Un mode campagne si on préfère plutôt suivre un scénario, être plus ou moins guidé. Le fameux mode bac à sable, pour faire exploser la créativité et créer des zoos de folie. Le mode défi, pour pimenter un peu la création, également pratique pour ceux qui ne bénéficient pas d’une connexion internet. Contrairement au mode franchise qui en réclame une, afin de partager le marché des animaux avec la communauté.

Enfin, j’apprécie le lot d’informations que nous propose le jeu à travers la zoopédie. Elle permet de s’instruire en jouant, c’est quelque chose qui n’a pas forcément d’intérêt pour tous, certes, mais qui est très appréciable pour les amoureux des animaux. Seuls points négatifs : une interface un peu chargée lorsque l’on débute le jeu, on est un peu perdu quand on cherche un info, et l’IA du personnel du zoo semble un peu limitée.

Persona 5 Royal

J’ai découvert la licence seulement cette année, grâce à une promo plutôt sympathique en magasin. C’est une révélation : je trouve ce jeu gé-nial. Bien qu’il ne brille pas graphiquement, le visuel reste très sympa. Les OST sont géniaux, on va de surprise en surprise, c’est complet (propulsant la durée de vie à environ 100h, voire plus!)… Seul hic, c’est en anglais. Bien que je me débrouille, c’est frustrant de passer à côté de tous les petits détails du jeu.

C’est là qu’une grande nouvelle a envahi la toile : Persona 5 Royal, reprenant le jeu Persona 5 avec un scénario remanié, un personnage supplémentaire et d’autres contenus inédits… sera adapté en français. Que demander de mieux ?

Des déceptions ?

N’ayant pas joué à beaucoup de jeux cette année, je n’ai pas eu à faire à de pures « déceptions ». Je vous dresse malgré tout 2 sous-catégories, retraçant de différentes manières mes déceptions de 2019.

J’aurais aimé jouer à…

A Plague Tale : Innocence : Je vous avoue que je sais très peu de choses dessus. En voyant les prix qu’il remportait, ainsi que les supers avis qu’il recevait, je me suis préservée de tout spoil. L’histoire a l’air poignante, la direction artistique aux petits oignons… J’ai hâte de découvrir par moi-même ce qui semble être un petit trésor !

Judgment : Un jeu d’enquête qui m’a l’air très sympa, et dont le visuel m’attire pas mal.

Anno 1800 : Comme je vous expliquais plus haut, malgré une efficacité 0, j’adore les jeux de gestion. Je n’ai jamais essayé un Anno, et j’apprécie beaucoup la période que retrace le jeu. C’est sûrement un jeu auquel je jouerai à l’avenir, et ce sera l’occasion de débuter cette licence !

Je n’ai pas du tout été charmée par…

Death Stranding : Rangez vos fourches ! J’admets que toute la communication autour du jeu m’a intriguée… Puis, une fois sorti, j’ai regardé d’autres personnes y jouer pour me positionner. Et… ben ça ne m’attire pas du tout. Je pense que ce jeu, c’est quitte ou double : tu adores, ou tu détestes. Le jeu en lui-même n’est absolument pas mauvais, mais pour le coup, je sais que je vais détester. Alors ce sera l’un de mes loupés des grosses sorties de l’année, mais sans trop de regrets.

Résumons tout ça : Très peu de jeux à mon actif pour 2019 (honte à moi), par manque de temps ? D’argent ? Surtout par un grand manque d’intérêt. A part avec Apex Legends et Planet Zoo, je ne me suis pas sentie secouée par le jeu vidéo par cette année. Néanmoins, l’année 2020 me semble plus intéressante, que ce soit par la sortie de Cyberpunk 2077, Persona 5 Royal, Watch Dogs Legion ou encore The Last of US II. Vivement l’année prochaine !