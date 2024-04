Nobuo Uematsu devrait bien composer le thème principal pour la suite de Final Fantasy VII Rebirth

Et on a déjà hâte d’entendre ça

Avec le morceau « No Promises to Keep », qui a marqué l’aventure de Final Fantasy VII Rebirth et qui a même été chanté sur la scène des Game Awards, Nobuo Uematsu a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. Mais puisque le compositeur n’a désormais plus la force de composer la bande-son complète pour un jeu, son implication dans le dernier épisode de la trilogie initiée par Final Fantasy VII Remake restait indécise. Et si rien n’est encore confirmée pour le moment, Uematsu se sent pourtant prêt à relever le défi, au moins pour le thème principal.

C’est ce qu’il déclare dans une interview croisée passionnante avec Tetsuya Nomura (directeur créatif) et Kazushige Nojima (scénariste), où les trois piliers de la licence parlent de plein de choses entourant la musique de Final Fantasy VII Rebirth. Lorsque la discussion dérive sur la composition de « No Promises to Keep », Nomura déclare avec humour à Uematsu que ce dernier reviendra pour le prochain épisode (vers 39:40 min de la vidéo) :

« Puisque vous avez travaillé sur le premier et le deuxième jeu de la série, il va de soi que vous devez revenir pour le troisième. Non pas que nous l’ayons encore rendu officiel, mais j’aimerais croire que vous êtes prêt pour le prochain titre ? Vous le ferez, n’est-ce pas ? Encore une fois, ce n’est pas une déclaration ou une offre officielle. Juste un accord de principe, peut-être ? Vous reviendrez pour le troisième jeu, non ? »

Ce à quoi répond Uematsu, avec le sourire : « Ça serait un honneur ». Avant cela, il va prendre des vacances bien méritées pendant que le développement de ce troisième épisode se met en place.

Final Fantasy VII Rebirth est disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.