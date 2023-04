No Man’s Sky accueille une nouvelle mise à jour massive, Interceptor

Le studio continue son suivi exemplaire

Hello Games semble inarrêtable. No Man’s Sky offre désormais un contenu tout simplement dantesque, mais les mises à jour massives continuent d’être publiées par le studio. Aujourd’hui, c’est l’update « Interceptor » qui nous intéresse, qui apporte elle aussi son lot de nouveautés.

Cette mise à jour permet logiquement d’avoir accès à son propre vaisseau de type « Sentinel Interceptor », mais ce sont surtout les planètes corrompues qui devraient ajouter un peu de sel à l’expérience. Ce sont sur ces planètes remplies de cristaux violets (qui devront être récoltés pour faire fonctionner vos nouvelles technologies) que l’on trouvera de nouveaux bâtiments et des équipes inédits, en plus d’autres secrets. Parmi les autres ajouts, on compte un jetpack inédit, un nouveau type de cockpit, et bien d’autres choses.

Vous pouvez consulter l’intégralité des nouveautés apportées par ce patch sur le site officiel du jeu. No Man’s Sky est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.