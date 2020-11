Nioh Collection montre qu’il est plus rapide sur PS5 et lâche de nouvelles images

Annoncée il y a quelques jours, la compilation Nioh Collection fait déjà parler d’elle à nouveau. On connaissait tout son contenu, on a maintenant des visuels supplémentaires, le tout, sur PlayStation 5. Si vous n’aviez pas encore craqué pour l’aventure de William, les images suivantes vous plairont peut-être.

La mort est plus rapide

C’est tout d’abord le compte Twitter officiel du jeu qui a publié un duo de tweet où l’on peut apercevoir les temps de chargement amoindris de cette mouture PlayStation 5. On peut voir notre héros mourir face à un boss et réapparaître quelques secondes après. Une situation qui prête à sourire puisque cela veut dire que l’on pourra souffrir beaucoup plus en un minimum de temps.

Bien sûr, ce ne sont pas seulement les écrans de chargement après les morts qui vont plus vite mais également lorsque l’on passe par la carte. Le SSD de la nouvelle machine de Sony fait du bien et on peut le remarquer sur ces courtes séquences.

C’est ensuite le PlayStation Store qui s’est mis à jour dans la foulée. Celui-ci a publié une petite dizaine d’images directement capturées sur PlayStation 5. Evidemment, il s’agit de visuels promotionnels et il faudra juger les améliorations manette en main mais force est de constater que le rendu est particulièrement propre.

Pour rappel, The Nioh Collection sortira le 5 février 2021 sur PC et PlayStation 5 et regroupe les deux jeux Nioh, l’intégralité de leurs contenus additionnels tout en proposant du 4K / 120 fps.