Team Ninja : Un nouveau Ninja Gaiden n’est pas à exclure, mais oubliez l’idée d’avoir Nioh sur Xbox

Avec Wo Long: Fallen Dynasty, Team Ninja fait son retour sur les plateformes Xbox avec une licence importante de son catalogue. Le studio avait passé ces dernières années sur la saga Nioh, qui était restée exclusive au PC et aux consoles PlayStation. Dans une interview accordée à VGC, Fumihiko Yasuda (réalisateur sur Nioh) et Masaaki Yamagiwa (producteur sur Bloodborne) ont répondu à quelques questions, notamment sur la possibilité de voir Nioh arriver sur d’autres plateformes, mais l’idée semble être compromise.

Nioh sur Xbox, ce n’est pas possible

Si Wo Long: Fallen Dynasty sera disponible sur Xbox (en plus d’être disponible directement dans le Game Pass), c’est parce que Team Ninja sent que la Xbox commence enfin à marquer son territoire au Japon, notamment grâce au Game Pass. Cependant, Yasuda est assez clair lors qu’il est mention d’un éventuel portage de la série Nioh sur Xbox :

« Il n’y a vraiment rien à noter à ce sujet. Actuellement, il n’y a pas vraiment de possibilité d’avoir Nioh sur les plates-formes Xbox, mais nous espérons que les fans de Xbox apprécieront Wo Long et attendent avec impatience la sortie de ce jeu. C’est probablement tout ce que nous pouvons dire à ce sujet pour le moment. »

Nioh sur Xbox, c’est donc compromis, sans doute à cause d’un contrat d’exclusivité avec Sony.

Ninja Gaiden de retour, mais avec un autre studio ?

Mais en plus de Nioh et maintenant de Wo Long, le studio est aussi très attaché à une licence qui reste dans le cœur de certaines personnes : Ninja Gaiden.

La série a été mise de côté depuis des années, mais un retour est-il possible ? Ce n’est pas à exclure pour Team Ninja, même si rien n’est planifié. Lorsque VGC demande si un nouvel épisode pourrait être sous-traité ou confié à une petite équipe interne, Yasuda répond :

« Nous n’annonçons rien, mais ces deux idées sonnent bien et sont toutes deux des possibilités. Ce sont deux idées très, très raisonnables pour une suite potentielle dans n’importe quelle série, pas seulement Ninja Gaiden. Mais ce que je veux dire, c’est que si nous devions théoriquement travailler avec une autre société sur un nouveau titre Ninja Gaiden, nous devrions nous assurer que ce serait un titre que les fans apprécieraient vraiment et qui dépasserait leurs attentes. Ce n’est pas seulement une question de « hé, faisons-le » : toutes les pièces devraient s’imbriquer, et il faudrait que ce soit la bonne équipe… soit une équipe plus jeune en interne, soit une autre entreprise qui aurait vraiment besoin de s’adapter au pedigree de Ninja Gaiden. »

On espère que cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, et que la série retrouve un studio qui voudrait bien s’occuper d’elle.

En attendant, Wo Long: Fallen Dynasty sortira début 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Il sera également disponible sur le Game Pass. Pour plus d’informations sur le jeu, vous pouvez retrouver notre propre interview avec Masaaki Yamagiwa.