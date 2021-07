Nintendo Switch OLED : Le dock pourra être acheté séparément

On ne peut pas dire que la Nintendo Switch OLED soit très différente de la Switch que l’on connait, et en dehors de son écran, le seul « gros » changement apporté par cette version reste l’intégration d’un port Ethernet dans le dock de la console. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui voudraient en profiter : il ne faudra pas obligatoirement acheter cette Switch OLED pour en profiter.

Un dock vendu à part

Il faudra évidemment repasser à la caisse, mais Nintendo laissera l’opportunité au public d’acheter uniquement le dock. C’est ce que le constructeur à révélé à Digital Trends :

« Le dock blanc et le dock noir seront vendu séparément (pas de câble HDMI, pas de prise, pas dans un paquet) sur le Nintendo online Store. Ils ne seront pas vendus dans le commerce. »

Si vous souhaitez donc uniquement vous procurer le dock, et pas toute la Switch OLED, vous pourrez donc passer par la boutique officielle de Nintendo pour vous le procurer. Pour rappel, ce nouveau dock est bien compatible avec le modèle de Switch déjà existant. Une bonne nouvelle donc si vous souhaitez obtenir ce port Ethernet, même s’il faudra payer à nouveau, forcément.

