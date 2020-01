Ne ce sont donc par moins de 3,3 millions de Nintendo Switch qui ont trouvée preneuse dans l’hexagone. Alors que Nintendo tablait sur un chiffre aux environs des 3 millions, le succès est plus que convaincant pour la firme japonaise.

Une Nintendo Switch dans un foyer sur neuf en France

Un excellent résultat qui confirme les beaux résultats commerciaux de la console à travers le monde. Les chiffres révélés par Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, prennent en compte les ventes de la Switch classique mais également le modèle Switch Lite récemment mis sur le marché. Le prix de vente du modèle 100% portable aux alentours de 200€, forcément moins onéreux que la console classique ont pu également boostés les ventes.

Nous avons droit à quelques autres statistiques intéressantes : 30% des utilisateurs de la console sont des femmes, 11% des foyers français possèdent la machine et les titres les plus vendu de l’année sur la plateforme sont Pokémon Épée & Bouclier avec 650 000 ventes. Le podium des jeux les plus vendus se complètent en deuxième place avec Mario Kart 8 Deluxe (502 000 exemplaires) et enfin avec Luigi’s Mansion 3 (392 000 ventes).