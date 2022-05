Nintendo : La passation de la Switch vers la prochaine console est une préoccupation majeure pour le constructeur

Avec les derniers chiffres de ventes de sa Switch, on peut aisément comprendre pourquoi Nintendo n’est pas vraiment pressé de passer à la suite, que ce soit avec un nouveau modèle plus puissant (la fameuse Switch Pro) ou à une nouvelle génération avec une autre console. Mais la question de la relève se pose tout de même dans les locaux du constructeur, et c’est même actuellement un sujet primordial pour Nintendo, qui souhaite que la transition entre la Switch et la prochaine machine se passe pour le mieux.

La difficile étape de transition d’une génération à l’autre

Comme le rapporte VGC, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a répondu à quelques questions des investisseurs suite au dernier bilan financier de l’entreprise. Parmi les interrogations de ces derniers, on retrouvait la question de savoir quand et comment la prochaine console de Nintendo pourrait prendre le relais de la Switch.

Furukawa déclare alors vouloir construire une relation de « long-terme » avec les utilisateurs Switch, ce qui passera notamment via les comptes Nintendo et l’utilisation de ses licences en dehors des jeux (donc au cinéma par exemple, comme avec le film Super Mario), afin de fidéliser le public :

« Contrairement au passé, nous continuons à avoir une grande variété de jeux dont la sortie est prévue même au-delà de cinq ans. En effet, la Nintendo Switch a connu un lancement si fluide, qui nous a permis de concentrer toutes nos ressources de développement sur une seule plateforme. La question de savoir si nous pourrons passer facilement de la Nintendo Switch à la prochaine génération de console est une préoccupation majeure pour nous. Sur la base de nos expériences avec la Wii, la Nintendo DS et d’autres consoles, il est très clair que l’un des principaux obstacles est de savoir comment passer facilement d’une console à l’autre. »

Nintendo semble donc déjà voir loin avec sa Switch, avec beaucoup de projets en cours et d’autres de longue durée. Autrement dit, la remplaçante de la Switch n’arrivera pas demain, le temps que Nintendo trouve un moyen de basculer de manière fluide la communauté Switch sur une autre plateforme.