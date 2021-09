Nintendo Direct : Bayonetta 3, Kirby 3D, film Super Mario… résumé complet en 6 minutes

Cette nuit s’est tenu un nouveau Nintendo Direct. Le constructeur japonais a ainsi présenté les jeux à venir sur Switch pour cette fin d’année et une partie des sorties de 2022, et l’on a eu droit à quelques surprises. Bien sûr, on retiendra principalement le retour de Bayonetta 3, qui a enfin donné signe de vie, et qui a confirmé une arrivée pour l’année prochaine avec un peu de gameplay.

Parmi les annonces, on a également l’arrivée d’un nouveau Kirby 3D appelé Kirby et le monde oublié ou encore un jeu de course Final Fantasy, nommé Chocobo GP. Si vous souhaitez un résumé, ou que vous n’avez pas pu regarder le direct (après tout, c’était à minuit), on vous propose une vidéo qui centralise tout ce qu’il faut savoir.