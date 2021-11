Nintendo devrait produire moins de Switch que prévu cette année suite à la pénurie de composants

Si Nintendo ne subit pas la crise de plein fouet comme Sony et Microsoft du côté de la production de console, les effets commencent tout de même à se faire ressentir. Si l’entreprise japonaise souhaitait produire 30 millions de Switch durant cette année fiscale, il semblerait que cela ne soit pas possible.

Moins de Switch pour cette année

C’est tout du moins ce que rapporte Nikkei, qui indique que la pénurie de composants, notamment de semi-conducteurs, va être un frein dans les objectifs fixés par Nintendo. Alors que la Nintendo Switch OLED vient de sortir, Nintendo comptait produire plus de consoles que jamais afin d’être prêt face à la forte demande qui règne autour de la console.

Cependant, Nikkei indique que cela ne devrait pas arriver, et que Nintendo sera en mesure de produire « seulement » 24 millions de consoles, et manquera donc son objectif de 20%. Cela ne veut donc pas dire pour autant qu’il ne sera pas possible de trouver aisément des Switch dans les rayons des magasins, mais l’afflux de consoles devrait être moins grand qu’espéré.

Nintendo n’a pas encore confirmé ce chiffre suite à cette information, et VGC rapporte qu’un représentant du constructeur indique que Nintendo calcule encore les effets de la pénurie sur la production.

Si Nintendo produit moins de consoles, la firme japonaise devrait alors revoir ces objectifs financiers dans les prochaines semaines.