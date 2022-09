NieR Automata Ver1.1a : L’anime dévoile une date, des teasers et plein d’informations, tout savoir

NieR Automata va prochainement s’offrir un portage Switch très attendu, qui arrivera plus de cinq ans après la sortie initiale du titre. Mais ce n’était pas le seul cadeau d’anniversaire qui était au programme, puisque l’on a appris en début d’année que le jeu allait avoir droit à sa propre adaptation en anime. Cette dernière vient enfin de dévoiler plus d’images et surtout, une période de sortie. Surprise, l’attente ne sera plus très longue.

Le studio A-1 Pictures s’occupe de l’adaptation

Tout d’abord, cette série animée s’appellera NieR Automata Ver1.1a, et sera produite par un studio reconnu dans le milieu des animes japonais, à savoir A-1 Pictures. On leur doit notamment des séries comme Sword Art Online, Kaguya-sama: Love is War et tant d’autres, comme la prochaine adaptation de Solo Leveling.

Le studio a déjà fait ses armes dans les adaptations de jeux vidéo, puisque c’est aussi lui que l’on retrouve derrière la série Persona 5: The Animation (qui n’était pas incroyable, il faut bien l’avouer), ou encore Brotherhood: Final Fantasy XV.

Le casting du jeu est de retour

Autre nouvelle qui fera plaisir aux fans, c’est bien MONACA que l’on retrouvera à la bande-son, autrement dit le studio de production de Keiichi Okabe, le compositeur du jeu original. Enfin, en tant que réalisateur, on retrouve là aussi un gage de qualité avec la présence de Ryouji Masuyama, qui a travaillé sur Kill la Kill, Little Witch Academia ou le récent Great Pretender.

Au casting vocal, on retrouvera bien les voix originales japonaises du jeu, avec Yui Ishikawa pour 2B et Natsuki Hanae pour 9S, tandis que Hiroki Yasumoto et Kaoru Akiyama donneront de la voix pour les Pods 042 et 153. On a droit à deux premières affiches pour la série qui illustrent les deux protagonistes, mais surtout à deux teasers qui s’attardent sur 2B et 9S.

Si vous vous impatientez déjà à l’idée de regarder la série, vous pouvez notez sur votre calendrier que NieR Automata Ver1.1a débutera sa production au mois de janvier 2023.