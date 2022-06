NieR Automata : La version Switch est disponible en précommande sur Amazon

Parmi les portages surprises que l’on a pu découvrir hier lors de la présentation du Nintendo Direct Mini Partner Showcase, on retiendra notamment l’arrivée de NieR Automata sur Nintendo Switch. Un portage assez surprenant et imprévu, qui vient ainsi fêter les 5 ans du jeu, qui s’est écoulée à tout de même 6,5 millions d’exemplaires à travers le monde depuis sa sortie. Cette version Switch s’accompagne donc d’une édition physique, qui est maintenant disponible en précommande.

Où précommander NieR Automata sur Nintendo Switch ?

Vous pouvez dès à présent réserver votre exemplaire de NieR Automata sur Nintendo Switch en le précommandant sur Amazon. Pour le moment, le prix du jeu est fixé à 39,99 €.

Pour rappel, cette version Switch se nomme The End of YoRHa Edition, puisqu’elle comprend le DLC « 3C3C1D119440927 » qui ajoute du contenu en plus comme des nouveaux boss. Six nouveaux costumes et plusieurs accessoires inédits seront aussi disponible gratuitement en téléchargement lorsque cette version sera disponible.

NieR Automata: The End of YoRHa Edition sera disponible sur Nintendo Switch dès le 6 octobre prochain.