NieR Automata fêtera ses 5 ans avec une émission spéciale le 23 février

NieR Automata a permis à la licence NieR d’attirer un nouveau public, et de véritablement transformer la série en une licence phare pour Square Enix, dépassant son statut de simplement licence dite « de niche ». 5 ans après sa sortie, le titre se prépare pour souffler sa cinquième bougie et à cette occasion, Square Enix prévoit de diffuser un live stream spécial qui sera diffusé le 23 février prochain.

2B prépare son anniversaire

Durant cette émission spéciale, on pourra y retrouver le producteur de la série, Yosuke Saito, mais aussi Takahisa Taura, qui est le senior game designer de cet épisode, ainsi que le célèbre compositeur Keiichi Okabe, sans oublier l’inimitable Yoko Taro, le créateur de la série, qui fera aussi acte de présence.

Cette émission devrait normalement se concentrer sur une célébration du jeu, avec une séance de questions-réponses avec les invités, et devrait aussi donner lieu à quelques annonces, sans plus de précisions.

Pas d’affolement, même si cet anniversaire est important, cela ne veut pas dire qu’il faut forcément s’attendre à des annonces fracassantes ici. On miserait plus sur de nouvelles collaborations avec NieR Reincarnation, tout comme une petite mise à jour des chiffres de ventes pour le jeu (peut-être les 6 millions ?), ainsi que pour NieR Replicant ver.1.22, même si on espère être surpris par d’autres choses.

Ce live sera en tout cas à suivre sur Niconico le 23 février à 10 heures du matin chez nous.