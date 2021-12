Garfield rejoindra le casting de Nickelodeon All-Star Brawl le 9 décembre

Nickelodeon All-Star Brawl accueille un nouveau personnage et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du célèbre chat amateur de lasagnes, Garfield.

Ils auraient pu le sortir un lundi

Après avoir rajouté Toph de la série Avatar : Le dernier maître de l’air, c’est Garfield qui rejoint le roster du Smash Bros-like de Ludosity en tant que premier DLC. Le chat le plus fainéant de la Terre va donc devoir se bouger s’il veut être le dernier debout sur le terrain. Les fans reconnaitront des animations faisant bien évidemment référence au comic strip iconique de Jim Davis sur le trailer révélé par IGN.

Garfield sera disponible gratuitement via une mise à jour le 9 décembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Les joueurs Switch devront attendre le 21 décembre prochain pour en profiter.