Nexomon : Extinction, Pokémon-Like au style rétro en approche

C’est un fait indéniable, Pokémon est une série fortement appréciée partout à travers le monde, et ce ne sont pas les chiffres commerciaux des dernières versions en date qui diront le contraire. il est donc normal que l’on voit débarquer différents émules, dont certains parviennent parfois à sortir du lot. Reste à savoir si ce sera le cas de Nexomon : Extinction.

Un Pokémon-Like pour les gouverner tous ?

L’usine à fric qu’est devenue Pokémon a fini par perdre pas mal des joueurs ayant connu les premières cartouches, et cela se traduit par un accueil critique mitigé concernant Épée et Bouclier. Ces vétérans peuvent néanmoins se tourner vers différents projets ambitieux, dont on retiendra dernièrement le sympathique Temtem, disponible depuis janvier sur PC. Ou encore le prochain Yo-Kai Watch 4, disponible sur Switch au Japon, et dont la sortie en Occident ne devrait plus énormément tarder.

Nexomon : Extinction, quant à lui, s’attache à une recette très old-school, avec notamment un style visuel qui rappelle beaucoup les éditions DS de la série de Game Freak. Le titre développé par VEWO INTERACTIVE est par ailleurs une sorte de suite d’un projet nommé sobrement Nexomon, disponible en accès anticipé sur Steam. La différence majeure avec son aîné, c’est qu’Extinction est prévu non seulement sur la plateforme de Valve, mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

On nous promet près de 300 Nexomon à capturer, 11 types élémentaires (contre 18 chez Pokémon), ainsi qu’une histoire totalement inédite. Nexomon : Extinction ne dispose pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PS4, One et Switch.