New World : Le studio s’engage a être plus transparent et à communiquer plus souvent

Si New World a connu l’un des meilleurs lancement de l’année, Amazon Games Studios aurait sans doute aimé que cela se déroule d’une meilleure manière, étant donné les nombreux soucis rencontrés par la communauté du jeu. Depuis fin septembre, quelques mises à jour sont venues améliorer le confort en jeu, notamment avec la possibilité de transférer son personnage d’un serveur à un autre, et l’équipe promet que les changements à venir se feront aussi dans la communication du studio.

Une communication revue et corrigée

Dans un nouveau billet de blog diffusé par l’équipe, les développeurs du jeu reviennent sur les différents problèmes en cours sur le jeu, notamment ceux qui impactent l’économie. On apprend alors que l’équipe travaille sur de nombreux équilibrages et sur des corrections de bugs qui permettront à l’économie in-game d’être mieux gérée, et cela a d’ailleurs commencé avec le récent patch.

Mais au delà de cela, la communication du studio était souvent remise en cause pour son silence. Un détail qui a été entendu :

« Nous savons à quel point nos joueurs joueurs se soucient du jeu, et nous nous engageons à être plus transparent et à communiquer plus fréquemment sur la manière dont nous faisons face aux problèmes. […] Nous continuerons à surveiller vos commentaires une fois cette vague de transferts de personnages terminée et proposerons des transferts supplémentaires si nécessaire. Nous travaillons également sur des transferts de personnage d’une région à l’autre, mais c’est difficile et cela prendra du temps. »

Par ailleurs, histoire d’assurer un désengorgement des serveurs, le studio indique qu’il ne sera plus possible de créer des personnages lorsque les serveurs seront pleins, histoire de favoriser celles et ceux qui sont là depuis plus longtemps.

Si le studio reconnait que cela pourrait être problématique pour les nouveaux joueurs et joueuses souhaitant jouer sur les serveurs de leurs amis, il assure que des ajustements sont faits tous les jours pour palier à ces problèmes, et que dorénavant, la communication sera plus fréquente et claire.