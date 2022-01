Nouvelle séance d’ouverture du Royaume de Test Public sur New World

On le rappelle une nouvelle fois, New World a instauré un Royaume de test Public dans lequel les joueurs peuvent tester les futures nouveautés du MMO d’Amazon. La déclaration de ces sessions d’ouvertures permet alors d’appréhender ces ajouts que nous allons résumer ici.

Un End Game un peu plus garni

Avec l’ouverture des serveurs prévue pour ce 6 janvier à 23 heures, nous verrons arriver les facteurs de mutations dans les expéditions. Les expéditions de fin de jeu seront en effet en proie à des mutations qui présenteront dix niveaux de difficulté différents qui changeront chaque semaine sur les serveurs classiques, et toutes les 48 heures lors de l’essai sur le Royaume de Test Public.

Bien sûr avec l’augmentation de ces difficultés viendra également une augmentation des récompenses. À chaque accomplissement de ces « escouades mutantes », un score sera attribué au groupe en fonction de plusieurs facteurs dont le temps, le nombre d’ennemis tués ainsi que les morts des membres de l’équipe.

En deuxième nouveauté majeure pour le MMO, on note l’apparition des éclats sombres qui permettront d’augmenter le niveau d’un équipement de 600 à 625, uniquement si votre niveau d’expertise et le niveau d’équipement est de 600. L’acquisition de cette ressource peut se faire de 3 manières :

Terminer une expédition mutante

Durant la fabrication d’un objet de score 600 et uniquement si le niveau d’expertise sur l’objet est de même niveau

Lors de l’ouverture d’un moulage en gypse sous condition, encore une fois, que votre niveau d’expertise sur l’objet soit de 600

Enfin, mis à part quelques correctifs et modifications mineurs, on note aussi que le voyage rapide du jeu coûtera bientôt moins d’azoths en raison de la diminution de l’impact du facteur distance sur le coût. Pour illustrer cela, si votre faction contrôle une région, le coût selon la distance est rapporté à 0. Si vous voulez observer tout ce qu’apporte cette troisième séance d’ouverture du Royaume de test public, on vous partage ici même l’article publié sur le site du jeu.