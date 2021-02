Le MMO d’Amazon New World est à nouveau repoussé au 31 août 2021

New World a déjà connu de nombreux reports, et avec la situation compliquée d’Amazon Games, il fallait s’attendre à ce que le jeu soit à nouveau repoussé. C’est désormais chose faite comme on l’apprend sur le site officiel du jeu, puisque l’on apprend que New World ne sortira plus au printemps mais le 31 août 2021.

Un report de plus pour le jeu

L’attente est longue pour celles et ceux qui souhaitent jouer à New World. Les développeurs indiquent alors que le dernier report avait permis aux équipes de peaufiner grandement certains détails du jeu, comme les combats, ainsi que de mettre en place plus de variété dans les armes et amures du jeu.

Suite à cela, les développeurs ont souhaité améliorer la partie endgame du jeu, essentielle pour un MMO, mais ils se sont rendus compte que le travail ne serait pas terminé à temps pour la sortie initialement prévue pour ce printemps. Plutôt que de sortir ce contenu endgame après la sortie, ils ont alors préféré décaler New World pour profiter d’un jeu plus complet au lancement.

On apprend cependant qu’une Alpha aura lieu en Europe le 30 mars prochain, et que la bêta fermée commencera le 20 juillet 2021. Pour la sortie complète de New World, il faudra donc désormais attendre le 31 août prochain, si tout se passe bien.